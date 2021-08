Un polo scolastico nell’ex tribunale a Giulianova: in arrivo i fondi

L’assessore Giampiero Di Candido: «Un risultato raggiunto». Il Sindaco Jwan Costantini: «Più che soddisfatti. La scuola è una nostra priorità»

GIULIANOVA – Si fa più vicino e più concreto il sogno di un polo scolastico nella parte alta della città. Dando seguito al Decreto 192, il Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, ha infatti assegnato al Comune di Giulianova fondi per 3 milioni di euro, risorse che serviranno alla realizzazione della nuova Scuola Media Pagliaccetti. L’area che ospiterà il polo, com’è noto, è quella dell’ex tribunale di via Cerulli. L’ importo complessivo dei lavori, pari a 4 milioni 850.000 euro, sarà in gran parte coperto dal finanziamento ministeriale appena ottenuto. La somma residua di 1 milione 850.00 euro, derivante dall’accensione di un mutuo, è già in bilancio.

«E’ un traguardo raggiunto – puntualizza l’assessore all’ Edilizia scolastica Giampiero Di Candido – L’approvazione del progetto definitivo ci ha permesso di essere ammessi al bando ministeriale e di aggiudicarci i fondi messi a disposizione. Quella odierna è la conclusione di un iter durato qualche anno. Visto l’esito positivo, si procederà entro il 2021 all’ affidamento dei lavori. Si tratta del Primo lotto dell’intervento che, quando sarà completo, vedrà dislocate nell’ ex tribunale la Scuola “Pagliaccetti”, un centro scolastico -direzionale, la Primaria “De Amicis”. Sarà un complesso grande, moderno, sicuro, dotato di servizi, verde e parcheggi. Siamo più che soddisfatti d’ aver davvero aperto le porte ad una nuova fase nella strategia territoriale relativa alle strutture scolastiche, strategia che verrà incontro alle esigenze delle famiglie, dei docenti, del personale».

La chiusura della Media “Pagliaccetti”, si ricorderà, ha provocato molti disagi nella dislocazione alternativa delle aule e ingenerato l’ inevitabile desiderio di normalità e stabilità.

«A questo punto – commenta il Sindaco Jwan Costantini – possiamo dire di intravedere la luce in fondo al tunnel. Giulianova avrà un secondo polo scolastico, dopo quello del lido. Sarà una struttura al passo con i tempi, rispettosa dei moderni criteri d’efficienza, sostenibilità e sicurezza. La scuola, mi sembra evidente, è una priorità dell’ amministrazione. Alle giovani generazioni, ovvero ai principali utenti degli edifici su cui stiamo intervenendo, è affidato il futuro di questa città e non solo. L’attenzione che a loro dedichiamo è dunque un dovere, e per questo ringraziamo quanti, negli uffici e nelle stanze di giunta, ci consentono di conseguire simili risultati».