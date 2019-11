Per il periodo novembre 2019- gennaio 2020 tutti i Musei del Polo Museale d’Abruzzo osservano un nuovo orario di apertura

L’AQUILA – In attesa di poter garantire i consueti orari prolungati e continuativi , grazie all’espletamento delle procedure dei concorsi del MiBACT per l’assunzione del personale, il Polo Museale d’Abruzzo ha comunicato i nuovi orari dei musei concordati con le OO.SS. per il periodo novembre- gennaio 2020.

L’AQUILA MuNDA – MUSEO NAZIONALE D’ABRUZZO – Borgo Rivera

Vicino stazione F.S. – ampio parcheggio gratuito. Orario: 8.30/19.30 tutti i giorni escluso il lunedì. La biglietteria chiude 30 minuti prima. Per info: pm-abr@beniculturali.it; tel. 0862.28420/ 3355964661.

CELANO (AQ) Castello Piccolomini – Museo d’Arte Sacra della Marsica

Museo di Arte Sacra – Castello Piccolomini – Orario: 8.30/19.30 tutti i giorni, escluso il lunedì. La biglietteria chiude 30 minuti prima, www.museodellamarsica.beniculturali.it tel. 0863 793730/792922.

SULMONA (AQ) Abbazia di Santo Spirito al Morrone

Orario: feriali solo la mattina, venerdi 1 novembre 9.00/13.30; domenica 3 novembre entrata gratuita 9.00-13.30; sabato 9 e 16 9.00-13.30; domenica 17 novembre 9.00-13.30. La biglietteria chiude 30 minuti prima. www.santospiritoalmorrone.beniculturali.it.

CHIETI Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo – Villa Frigerj

Via G. Costanzi, 2 – Villa comunale – Orario: martedì-domenica 8.30/19.30. Chiuso il lunedì. La biglietteria chiude 30 minuti prima. 0871 331668; 0871 404392 http://www.musei.abruzzo.beniculturali.it/musei?mid=61&nome=museo-archeologico-nazionale-dabruzzo-villa-frigerj- Facebook e Instagram: Musei Archeologici di Chieti

CHIETI Museo Archeologico Nazionale – La Civitella

Via G. Pianell – tel. 0871 63137. Orario mercoledì, venerdì sabato e domenica 8.30/19.30

La biglietteria chiude 30 minuti prima. Tel. 0871 63137 http://www.musei.abruzzo.beniculturali.it/musei?mid=316&nome=museo-archeologico-nazionale-la-civitella – Facebook e Instagram: Musei Archeologici di Chieti.

CAMPLI (TE) Museo Archeologico Nazionale

P.zza S. Francesco, 1 – Orario feriale visite a richiesta, n. tel. 0861.569158 , sabato e festivi 8.30-19.30. La biglietteria chiude 30 minuti prima. tel www.archeoabruzzo.beniculturali.it.

PESCARA Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio

Museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio-corso Manthonè, 116 – orario 8.30/19.30. La biglietteria chiude alle 19.00 www.casadannunzio.beniculturali.it – tel.085.60391

CASTIGLIONE A CASAURIA (PE) Abbazia San Clemente

Aperto dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 13.30. Ultima entrata ore 13.00. Domenica 10 novembre e giovedì 14 novembre aperta anche il pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00. Tel. 085.8885162 – 0864.32849 e-mail sbsae-abr.abbaziasanclemente@beniculturali.it. Ingresso gratuito. www.sanclementeacasauria.beniculturali.it.