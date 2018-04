Pescara, maltrattamenti in famiglia: arrestato un 35enne

PESCARA – Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato A. I., 35enne, pescarese, per il reato di maltrattamenti in famiglia, nonché denunciato per oltraggio, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella circostanza un equipaggio della Squadra Volante era stata inviata per la segnalazione di una lite violenta in un condominio nel quartiere Zanni, dove i protagonisti del litigio risultavano essere due coniugi, entrambi pregiudicati; all’arrivo degli operatori l’uomo era in uno stato di escandescenza tale da aggredire anche i poliziotti.

Per i fatti sopra esposti il P. M. di turno disponeva l’associazione dell’arrestato presso la locale Casa Circondariale.