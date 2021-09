Polisportiva Controguerra, il punto sul calciomercato estate 2021

CONTROGUERRA – La Polisportiva Controguerra si rafforza in vista del campionato alle porte e ufficializza il tesseramento di quattro giocatori di altissimo livello che vanno a puntellare ulteriormente la rosa per una stagione che si preannuncia lunga e difficile. Arrivano alla corte di Mister Piero Marietti Luca Vagnoni, centrocampista, che torna a Controguerra dopo le ottime stagioni in seconda categoria con l’Audax Pagliare e con l’Usac Corropoli; Roberto Palma, centrocampista, con un trascorso in promozione nelle file del Sant’Omero e nell’ultima stagione tesserato con l’Usac Corropoli; Lorenzo Fanini, centrocampista, con molti anni di esperienza in prima categoria nelle file del New Club Villa Mattoni; Daniel Di Berardino, portiere, nelle ultime stagioni protagonista con l’Usac Corropoli in seconda categoria. In precedenza l’ASD Controguerra aveva definito gli acquisti di due centrocampisti di grande qualità ed esperienza: Antonio Ventresca, una conferma, e Amir Hlaiem.

Molto soddisfatto Mister Piero Marietti, che non vede l’ora di iniziare il campionato di seconda categoria. “Il nostro obiettivo primario consiste nel raggiungimento di una salvezza tranquilla. Poi strada facendo, se i risultati saranno positivi e la classifica sarà buona, penseremo ad altri traguardi più ambiziosi. Per il momento non posso dire altro in quanto non sappiamo ancora in quale girone il Controguerra sarà inserito e non conosciamo le squadre con cui ci confronteremo. Abbiamo fatto un mercato importante e voglio ringraziare il Direttore Sportivo Marino Trabucco per il grande lavoro svolto”.