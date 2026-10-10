Podismo Abruzzo, successo per la Prezza Run: in arrivo Trofeo San Callisto e Stralanciano

PREZZA – La Prezza Run si conferma uno degli appuntamenti più apprezzati del calendario Corrilabruzzo UISP. La manifestazione organizzata dalla Tocco Runner ha raccolto consensi sia dal punto di vista organizzativo che spettacolare, valorizzando la suggestiva cornice della terrazza naturale sulla Valle Peligna. Dopo le gare riservate ai giovani under 16, spazio alla prova competitiva di 8 chilometri su un nuovo percorso misto che ha attraversato il centro storico e i panoramici scorci del territorio, alternando 6 chilometri di asfalto e 2 di sterrato.

Nella gara maschile dominio assoluto di Daniele Vulpiani (Asd Stracittadina di Avezzano), vincitore in 25’58”. Alle sue spalle Davide Ricciutelli (Tocco Runner), staccato di oltre un minuto e mezzo, e Leonardo De Bellis (Runners Chieti). Tra le donne successo in solitaria per Melissa Lupone (Tocco Runner), prima al traguardo in 34’38”. Sul podio anche Mariana Mitrofanschi (Atletica Val Tavo) e Silvia Ninfa Pizzuti (Tocco Runner).

Archiviata la tappa di Prezza, il circuito guarda ora al 33° Trofeo San Callisto, in programma sabato 10 ottobre a Ripacorbaria di Manoppello. La manifestazione, dedicata alla memoria di Giuseppe Ferrante e Santino De Meis, sarà organizzata dal Marathon Club Manoppello Sogeda e comprenderà anche la 10ª Camminata della Salute e la 2ª Camminata Metabolica. Il programma prevede il ritrovo alle 14:30, le gare giovanili dalle 15:30 e, a seguire, la camminata di 3 chilometri e la prova competitiva di 8 chilometri insieme alla non competitiva e alla camminata metabolica di 4 chilometri.

Grande attesa anche per la 45ª edizione della Stralanciano, organizzata dal Gruppo Podistico Il Crampo. L’evento prenderà il via sabato con il convegno “Correre per sempre: tra performance, salute e longevità” presso la Sala Benito Lanci, seguito dall’apertura del villaggio sportivo al Parco Villa delle Rose e dalle gare giovanili. Domenica sarà invece il momento clou con la competitiva di 15 chilometri sul rinnovato circuito cittadino e la camminata di 7,5 chilometri aperta alle famiglie. A completare il programma, la visita guidata gratuita a Lanciano Sotterranea, in un fine settimana che unirà sport, benessere e promozione del territorio.