Pnrr, webinar sulla rigenerazione di piccoli siti culturali: ecco quando

REGIONE – Un focus dettagliato con l’obiettivo di illustrare la nuova misura del Pnrr in tema di rigenerazione di piccoli siti culturali è stato organizzato dal Dipartimento Sviluppo economico della Regione Abruzzo in occasione dell’imminente pubblicazione del bando nazionale “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”.

Domani con inizio alle ore 9.30 si terrà un webinar informativo, al quale è possibile partecipare collegandosi al canale youtube della Regione Abruzzo https://www.youtube.com/channel/UCnrSpk9PPWsIz3aCFWJsQhw, che illustrerà i contenuti dell’avviso ma soprattutto fornirà indicazione per l’accesso e la gestione della piattaforma e del portale allestiti dalla Cassa depositi e prestiti e con i quali è necessario interagire per la presentazione della domande.

La misura inserita nella Missione 1 del Pnrr prevede una dotazione finanziaria per l’Abruzzo di circa 6,5 milioni di euro e permette di chiedere finanziamenti per il recupero di edifici rurali storici quali casali, frantoi, tholos, case di terra, masserie, stalle e mulini; insomma tutta quell’architettura rurale che caratterizza il paesaggio della montagna e della collina abruzzese. L’obiettivo della misura è dare impulso ad un vasto processo di conservazione e valorizzazione di una varietà di edifici storici rurali, in linea con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali storici.

In prospettiva, si tratta di attività connesse a ipotesi di sviluppo locale in chiave turistica e culturale. Nel webinar di domani verranno affrontate tutte le problematiche collegate all’avviso, nell’intento di fornire un utile guida agli enti, al privato, alle organizzazioni culturali, agli enti ecclesiastici che hanno intenzione di aderire all’avviso e avviare un progetto di riqualificazione e valorizzazione di un edificio rurale.