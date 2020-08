Playout Pescara – Perugia, confermata la doppia sfida salvezza

I biancazzurri saranno impegnati nel doppio scontro con il Perugia in virtù del ricorso del Trapani rigettato in data odierna dal Collegio di garanzia del Coni

PESCARA – La Lega Serie BKT, vista la discussione sul ricorso del Trapani contro la penalizzazione di due punti ha comunicato il Collegio di garanzia del Coni il 6 agosto, ha disposto la variazione della data di andata della finale playout che non si disputerà quindi venerdì 7 agosto alle 21 ma lunedì 10 agosto sempre alle 21.

Il ritorno, come già previsto, si giocherà alle 21 di venerdì 14. Il Delfino può tirare un sospiro di sollievo visto che lo stesso Collegio ha rigettato il ricorso fatto dalla società siciliana che pertanto retrocede in Serie C. Dunque saranno Pescara e Perugia a lottare per la salvezza con gara d’andata allo stadio Adriatico e ritorno al Curi.

PRIMAVERA RETROCESSA

Di contro è notizia dello scorso 4 agosto quella della retrocessione della Primavera del Pescara nella categoria Primavera2. Questo quanto apparso nella nota ufficiale del consiglio federale: “Stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo già adottato in altri campionati, il Consiglio ha assegnato lo scudetto 2020 all’Atalanta e ha deliberato la retrocessione di Chievo, Napoli e Pescara. Conseguentemente risultano promosse al Campionato Primavera 1 le società Milan, Ascoli e Spal”.