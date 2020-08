Ennio Flaiano nel nuovo folder “Le Meraviglie dell’Italia”: dove in Abruzzo

Un omaggio agli illustri personaggi della cultura, dell’arte e della scienza che hanno fatto grande l’Italia disponibili in diversi uffici postali della regione

REGIONE – C’è anche Ennio Flaiano tra i 24 francobolli contenuti nel nuovo folder dedicato ai “Grandi Personaggi” e realizzato da Poste Italiane. La cartella filatelica fa parte del cofanetto intitolato “Le Meraviglie dell’Italia”, che raccoglie i francobolli emessi nel corso degli anni dedicati ai principali personaggi della cultura, dell’arte e della scienza che hanno fatto grande il nostro Paese.

In Abruzzo il folder è disponibile nei seguenti uffici postali con sportello filatelico: Teramo Centro (via Paladini), Giulianova (via Gramsci), Roseto (via Puglie), Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Penne, L’Aquila V.R. (via della Crocetta), Sulmona (piazza Brigata Maiella), Avezzano (via Cavalieri di Vittorio Veneto), Tagliacozzo (viale dei Giardini), Chieti Centro (via Spaventa) e Vasto (via Giulio Cesare).

Un’altra importante occasione per il francobollo per raccontare, in un piccolo spazio, grandi storie attraverso le emissioni che raffigurano le eccellenze del nostro patrimonio artistico e culturale: un’iniziativa che vuole contribuire al rilancio dell’immagine “Italia” attraverso una narrazione diversa, quello filatelica.

Tra gli altri personaggi inseriti nel folder dei “Grandi Personaggi” figurano Giuseppe Verdi, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Luciano Pavarotti e Anna Magnani. Le altre cartelle sono dedicate alle “Opere d’arte”, con 30 francobolli raffiguranti opere quali l’Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci, la Mole Antonelliana e l’Arco di Traiano: e agli “Inventori, Esploratori e Scienziati”, con 22 francobolli raffiguranti le eccellenze del mondo della scienza e della ricerca tra cui Augusto Righi, Alessandro Volta, Enrico Fermi, Rita Levi Montalcini e Ettore Majorana.

Ogni folder ha una tiratura di 3mila esemplari e può essere acquistato anche online sul sito filatelia.poste.it, singolarmente o tutti e tre, raccolti in un elegante cofanetto. Una parte dei ricavi della vendita sarà devoluta alla Protezione Civile Nazionale.