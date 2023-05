Pizzoli, incidente sulla strada statale 80: coinvolte due moto

PIZZOLI – A causa di un incidente, nelle prime ore del pomeriggio è stata chiusa al traffico – in entrambe le direzioni – la strada statale 80 ‘Del Gran Sasso d’Italia’, in prossimità del km 23,300, a Pizzoli in provincia dell’Aquila. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due moto. Nell’impatto, una persona ha perso la vita ed un’altra è rimasta ferita. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Dalle ore 18.30 circa è stata riaperta la SS80 del Gran Sasso d’Italia a Pizzoli e circolazione di nuovo regolare.

