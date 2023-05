Concerto Pianoforte e corso di perfezionamento al Conservatorio Braga

TERAMO – “Si apre per il Conservatorio statale di Musica ‘Braga’ di Teramo una maratona di tre giorni interamente dedicati ai segreti del Pianoforte: si parte domani, domenica 7 maggio, con il Concerto Pianistico a quattro mani dedicato a ‘Le donne di Puccini del Duo Aurelio e Paolo Pollice; si continua lunedì e martedì, 8 e 9 maggio, con il Corso di Perfezionamento, sempre in Pianoforte, destinato a giovani studenti delle scuole che si occupano della formazione di base e del liceo musicale, uno stage di grande qualità”. Lo ha detto il Direttore del Conservatorio ‘Braga’ di Teramo Tatjana Vratonjic ufficializzando i tre appuntamenti con la musica.

“Si aprono settimane di grandi impegni per il Conservatorio di Musica ‘Braga’, eventi che ci accompagneranno verso la conclusione dell’anno accademico – ha spiegato il Direttore Vratonjic -. Si parte con il Pianoforte e con un’esperienza che mira ad avvicinare al nostro Conservatorio ragazzi che già stanno studiando la materia e che avranno un’occasione di approfondimento peraltro all’interno del Conservatorio stesso”.

Il programma partirà dunque domenica 7 maggio, alle ore 18.30 nell’Auditorium del Conservatorio, con il Concerto Pianistico a quattro mani dedicato a ‘Le donne di Puccini del Duo Aurelio e Paolo Pollice. Il programma prevede l’esecuzione di brani dal Manon Lescaut ‘In quelle trine morbide’ e ‘Sola, perduta e abbandonata’; da La Bohème, ossia ‘Sì, mi chiamano Mimì’, ‘Quando men vo’, ‘Donde lieta uscì’; da Tosca ‘Non la sospiri la nostra casetta…’ e ‘Vissi d’arte’; da Madame Butterfly, ‘Un bel dì, vedremo’, ‘Coro a bocca chiusa’, ‘Tu, tu, piccolo Iddio!’; infine da Turandot ‘Straniero, ascolta!’ e ‘Tu che di gel sei cinta’.

Lunedì e martedì 8 e 9 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sempre nell’Auditorium del Braga’, corso di Perfezionamento in Pianoforte, ancora con i Maestri Aurelio e Paolo Pollice. Il corso di perfezionamento è volto al coinvolgimento di ragazzi già formati ma soprattutto ai propedeutici delle scuole che si occupano di formazione di base e al liceo musicale, questo grazie alla grande capacità dei due docenti di interfacciarsi con gli allievi più piccoli.

Aurelio e Paolo Pollice, diplomati in pianoforte rispettivamente presso i Conservatori ‘Santa Cecilia’ di Roma e ‘Giuseppe Verdi’ di Milano allievi di Sergio Perticaroli e Antonio Ballista, hanno arricchito la loro formazione musicale con Vincenzo Vitale, Nunzio Montanari, Massimo Bertucci e Sergio Fiorentino. Dopo aver vinto, singolarmente, numerosi concorsi pianistici nazionali hanno iniziato un’intensa attività concertistica che li ha portati a suonare oltre che in Italia, in Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Israele, USA e in Messico. Hanno eseguito numerosi concerti per pianoforte a quattro mani e due pianoforti e orchestra con celebri complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca e registrato per Radio France, Radio Vaticana, RAI Radio tre, e Radio Clásica de Radio Nacional de España. Aurelio si è esibito come solista con l’Orchestra Filarmonica di Volgograd, l’Orchestra Sinfonica di Saratov, l’Orchestra da Camera di Kaunas e collaborato e inciso con Arturo Bonucci un CD contenente l’integrale delle opere per violoncello e pianoforte di Cilea, Longo Serrao. Paolo è stato solista con l’Orchestra da camera di Bruxelles, l’orchestra da camera The Seasons di Mosca, la Latvian Philharmonic Orchestra, le Orchestre Filarmoniche di Bacau e Rimiciu Valsea e quelle Sinfoniche di Bucarest e Burgas. Sono entrambi docenti di pianoforte principale presso il Conservatorio di Vibo Valentia.