Pizza Bit Competition 2022: seconda semifinale a Roseto

Il 27 giugno si disputa in Abruzzo la seconda semifinale per conquistare il titolo di Pizza Ambassador 2023 Molino Dallagiovanna con 9 pizzaioli in gara

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo aver lasciato la costa della Calabria con i nomi dei primi tre finalisti fanno ora rotta verso l’Abruzzo le semifinali “on the beach” di Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti con la collaborazione come media partner del Gambero Rosso. Dai 180 pizzaioli iniziali, attraverso le nove selezioni regionali (3 al Nord, 3 al Centro e 3 al Sud) iniziate a febbraio, sono rimasti solo in 27 i pretendenti al titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

Il 27 giugno a Roseto degli Abruzzi (TE) presso il Lido Mirella, i 9 semifinalisti provenienti dalle gare regionali disputate al Centro (Toscana, Lazio e Marche) riaccenderanno i forni per contendersi i secondi tre posti per la finalissima in programma il 10 settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna in occasione delle celebrazioni per i 190 anni dell’azienda. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi.

La terza ed ultima semifinale è in programma il 4 luglio a Cervia (RA) presso il Fantini Club.

I concorrenti che si sono sfidati sulla Pizza tonda classica al Piatto sono stati giudicati da giurie composte da esperti del settore, blogger e giornalisti tra cui rappresentanti del Gambero Rosso. I 3 semifinalisti provenienti da ogni tappa regionale sono risultati i migliori in base a ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato.

Anche nelle semifinali i pizzaioli si stanno confrontando sulla realizzazione della Pizza tonda classica al Piatto. A giudicarli, in aggiunta alla giuria tecnica composta da esperti e giornalisti, anche una giuria popolare.

Partner tecnico dell’intera competizione è Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati, che ha ospitato la gara delle Marche presso la propria Accademia della Cottura MorettiLAB. Durante le semifinali e la finale Molino Dallagiovanna si avvarrà della collaborazione di Cast Alimenti, la Scuola di cucina di cui è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni. Presentatori d’eccezione delle 3 semifinali e della finale sono i due chef e noti conduttori televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani.

Sempre in occasione delle semifinali e della finale si registra l’ingresso tra i partner di Pizza Bit Competition di RDS 100% Grandi Successi come Official Radio, che per l’occasione ha ideato un piano cross-mediale e multipiattaforma sui propri canali per fare da cassa di risonanza alle attività legate all’evento. In occasione delle semifinali sono previsti inoltre dei momenti di musica e intrattenimento con i DJ set 100% Grandi Successi, che per la finale si arricchiranno della presenza del conduttore Giacomo Ciccio Valenti. Per maggiori informazioni: https://www.dallagiovanna.it/pizza-bit-competition.

Elenco completo dei semifinalisti:

27 giugno Lido Mirella – Roseto degli Abruzzi (TE)

Francesco Cassani delle pizzerie “Dal Pontevecchio” a Casarza Ligure (GE) e “La Tana, pizzeria contemporanea” a Cavi di Lavagna (GE)

Antonio Di Tella della “Pizzeria all’angolo” di Marina di Carrara (MS)

Lorenzo Groppi della pizzeria “Lolly’s” di Piacenza

Luca Valle della pizzeria “Anima Concept Pizza” di Roseto degli Abruzzi (TE)

Christian Riccio della pizzeria “La Capannina” di Roma (RM)

Luigi Barbati della Pizzeria Gigi Pizza di Alba (CN)

Matteo Vitali della pizzeria “Il Cortile in centro” di Rimini (RN)

Andrea Ciarloni de “La Bottega di Via Cimarelli” di Ancona (AN)

Alessandro Di Gennaro della pizzeria “L’Antico Portone” di Teramo (TE)