Pista per il pattinaggio sul ghiaccio a Giulianova per il Natale 2022

GIULIANOVA – Anche questo Natale avrà la sua pista per il pattinaggio sul ghiaccio. La Giunta, stamattina, ha dato il via libera all’installazione della struttura, che prenderà corpo nei primi giorni di dicembre e resterà fino all’ Epifania.

La pista, 300 metri quadri di superficie per il divertimento di grandi e bambini, arriverà in piazza Fosse Ardeatine, ma non su uno dei due marciapiedi, come accaduto negli anni scorsi. L’impianto sarà allestito, infatti, nel tratto di viale Orsini compreso tra le due porzioni, quella est e quella ovest, di piazza Fosse Ardeatine. Gli automobilisti provenienti da nord potranno svoltare pertanto in via Quarnaro; chi procede nella direzione opposta girerà, a destra o a sinistra, in via Nazario Sauro, strada che resta dunque transitabile.

“Sarà una delle piste più grandi della costa – spiega l’assessore Marco Di Carlo, che ha curato l’iniziativa – Abbiamo voluto darle una posizione dominante, assolutamente centrale, e senza interferire più di tanto sulla circolazione delle auto. Pedonale, infatti, resterà solo questo breve tratto di viale Orsini che, nel bel mezzo di piazza Fosse Ardeatine, costituirà in pieno centro un’oasi urbana per lo svago, l’incontro, gli acquisti. Ciò che ci spinge, infatti, è portare in città un’atmosfera di festa, alimentata dagli addobbi luminosi e dalle manifestazioni che via via saranno proposte. Famiglie, giovani, negozianti: l’intento è creare un clima di allegria, di comunità, in un salotto che, aperto a tutti, inviti a uscire e a vivere, insieme, il Natale”.