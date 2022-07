“Self Defense Workshop” a Pineto corso sulla difesa personale

PINETO – L’associazione GAP in collaborazione con la Commissione per le Pari Opportunità e il patrocinio del Comune di Pineto organizza il “Self Defense Workshop” un workshop di difesa personale tra teoria e pratica della durata di 3 ore aperto a tutti a cura della SDS 360 Protection e dalla Federazione Italiana Taekwondo ICTF con i Master Alessandro Cavidossi e Maurizio Rapposelli.

Il tutto si svolgerà nella giornata di Domenica 17 luglio dalle ore 17.00 alle ore 20.00 in Pineta nei pressi della stazione ferroviaria in corrispondenza dello stabilimento balneare Miramare, è previsto in apertura l’intervento dell’associazione organizzatrice “GAP” e a seguire un’introduzione al tema della violenza sulle donne a cura della Commissione per le Pari Opportunità di Pineto.

Un’occasione per acquisire fiducia, consapevolezza a vantaggio della propria autostima. È previsto un con aperitivo finale e sarà rilasciato anche un attestato di partecipazione. Per prenotazioni: 3386148400.