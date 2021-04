Pineto, agevolazioni Tari 2020 per utenze non domestiche: come fare

PINETO – L’Amministrazione comunale di Pineto rende noto che, nell’ambito dell’emergenza Covid, la Giunta comunale ha approvato con Deliberazione n.30 del 11/03/2021 agevolazioni inerenti la Tari 2020 per le utenze non domestiche, istituendo un contributo compensativo a parziale ristoro di quanto dovuto e versato per la Tari dalle utenze non domestiche che siano state costrette a chiudere, anche solo temporaneamente, le proprie attività a causa dell’emergenza sanitaria.

Per ottenere il contributo occorre presentare apposita richiesta utilizzando il modulo, reperibile attraverso la seguente procedura online, per la verifica sia del Codice Fiscale o Partita IVA, sia della relativa presenza nell’elenco dei beneficiari.

La richiesta potrà essere presentata mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.pineto.te.it inviando il modulo firmato digitalmente, oppure sottoscritto con firma autografa con allegata carta identità.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi al n. 085.9497206