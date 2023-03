“Pier Paolo Pasolini – Una visione nuova” documentario a Pescara

Il cineteatro Massimo celebra la nascita di Pierpaolo Pasolini con la proiezione del documentario alla presenza del regista Giancarlo Scharchilli e della produttrice Morena Gentile

PESCARA – Domenica 5 marzo 2023, alle ore 18.50, presso il Cineteatro Massimo di Pescara si terrà la proiezione del documentario “Pier Paolo Pasolini – Una visione nuova” diretto da Giancarlo Scarchilli che sarà presente insieme a Morena Gentile, produttrice.

Il documentario, della durata di 72’ e prodotto da MG Production in associazione con Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Cinema, in collaborazione con CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia e distribuito da Medusa Film, si propone di raccontare come l’artista a tutto tondo Pier Paolo Pasolini (nato il 5 marzo 1922) abbia avuto un forte impatto su coloro che lo hanno conosciuto. È la narrazione del cambiamento che si sono ritrovati a vivere alcune grani personalità del cinema italiano, tra cui Bertolucci, Ferretti, Morricone e Donati, dopo aver incontrato Pasolini. Bernardo Bertolucci scriveva poesie prima che Pasolini lo coinvolgesse nelle riprese di Accattone come aiuto regista, offrendogli il suo primissimo incarico nel mondo del cinema. Stessa cosa accade a Vincenzo Cerami, al tempo suo ex allievo, che il regista si è portato dietro sui set di Comizi d’amore e Uccellacci e Uccellini come suo aiuto. Esemplare è il caso di Sergio Citti, che Pasolini conosce come imbianchino e in seguito porta al successo come interprete perfetto e incarnazione stessa delle borgate romane.

La grande dote di Pasolini era capire il talento di qualcuno là dove altri non riuscivano neppure a percepirlo; infatti, molti sono i nomi che gli devono il loro successo e che, grazie alla sua capacità di annusare il potenziale, sono divenuti personaggi illustri del cinema e della cultura italiana(Coming Soon).

Pasolini ebbe inoltre uno splendido rapporto con la città di Pescara, quando nell’agosto del 1959 la visitò per la realizzazione di un reportage sulle città costiere d’Italia. Scrisse, infatti: «Pescara è splendida. Credo sia l’unico caso di città, di vera e propria città, che esista totalmente in quanto città balneare. I pescaresi ne sono fieri. Giungo all’ora del tramonto, della grande, frenetica passeggiata prima di cena. Chiedo ad un uomo anziano dove è un albergo. Lui si fa in quattro, vuol salire in macchina, col figlio, per accompagnarmi. Mi dice subito: “Eh, anche lei, come tutti, vedra! Quando uno viene una volta sulla spiaggia di Pescara, ci ritorna! Ecco, vede, adesso va in fondo a questa strada. Prima della rotonda, c’è un’aiuola, dove è segnata coi fiori la data di oggi”. E’ commosso, di fronte a tanta grazia, a tanto lusso. Sì, infatti ecco lì dei fiori rossi e viola a segnare la data di oggi, uno dei grandi giorni dell’estate, della città. Il lungomare è un fiume di gente, elegante, bella, abbronzata, massiccia. Afferro al volo le frasi, nel frastuono del passaggio…».

Giancarlo Scarchilli è un regista e sceneggiatore romano, famoso per aver diretto film quali Mi fai un favore (1997), con Ornella Muti, Alessandro Gassmann, Claudio Bigagli, I fobici (1999), con Sabrina Ferilli, Rodolfo Laganà, Luca Laurenti, Daniele Liotti, Gianmarco Tognazzi e Scrivilo sui muri (2007) con Cristiana Capotondi, Primo Reggiani, Ludovico Fremont, Anna Galiena.

Morena Gentile, attrice e produttrice nata a Pescara (Leone d’Argento nel 2019 come “Riconoscimento speciale per meriti cinematografici” dal comitato dell’Ordine del Gran Premio Internazionale di Venezia del Leone d’Oro) ha un’importante partecipazione in fiction e film cinematografici, tra gli ultimi: Dante (2022) di Pupi Avati e Burraco Fatale (2020) regista Giuliana Gamba con Claudia Gerini e Angela Finocchiaro.

Maggiori informazioni si possono ottenere consultando il sito internet: www.pescaracityplex.it.

Prevendita on line disponibile su www.ciaoticket.it