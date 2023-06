GIULIANOVA – Grande successo di pubblico, ieri, per la prima edizione di Pic-Park, l’iniziativa organizzata dall’ Associazione Quartiere Annunziata con il Patrocinio della Città di Giulianova. Il parco Annunziata è stato pacificamente invaso da decine di persone, ragazzi, anziani, famiglie, che hanno risposto con entusiasmo alla proposta dell’associazione e trascorso un pomeriggio in amicizia, allietati dalla musica del gruppo Panorama e dal dj Roberto Battaglia. L’ assessore al Verde Paolo Giorgini ed il capogruppo consiliare Paolo Vasanella esprimono, a nome dell’ Amministrazione Comunale, il plauso ed i complimenti per un’iniziativa che, nella semplicità, è riuscita a creare un’ animazione sana e spontanea, offrendo, non solo ai residenti del quartiere, un’occasione per incontrarsi, conoscersi, divertirsi.

Pic-Park, successo per la prima edizione dell’iniziativa a Giulianova ultima modifica: da