Il pianista De Nittis con la Toy Jazz Orchestra in concerto a Lanciano

LANCIANO – Secondo appuntamento di “Crescendo. La musica come non l’avete mai vista” sabato 25 febbraio alle ore 18,00 al Teatro Fenaroli di Lanciano con DADA, l’eclettico progetto del pianista Roberto De Nittis, con la sua Toy Jazz Orchestra – un’orchestra di giocattoli, si! – e la voce calda di Ada Montellanico.

De Nittis sperimenta e osa, mescolando generi musicali diversi insieme alla vita di tutti i giorni, creando gioco, scherzo, contrasto e sorpresa. Dada sta infatti per dadaismo, anticonformismo, e anche per da-da-da.. come i bambini che iniziano a sperimentare il parlare con la propria voce.

Di fronte alla musica siamo pur sempre tutti bambini, per i sentimenti che in noi risveglia e le emozioni che ci fa vivere. E allora appuntamento sabato in teatro, con le porte aperte gratis, come per tutta la stagione, agli under 18 e con ospiti speciali le associazioni Donn’è, L’Acchiappasogni e Il Volo del Colibrì.

Biglietti in vendita nei punti vendita e sul circuito Ciaotickets. Informazioni sulle pagine Facebook e Instagram “Associazione Culturale Musart”.