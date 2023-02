Pescara, trovata in possesso di droga: denunciata una 30enne

PESCARA – Nella giornata di ieri, nel corso di un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, la Squadra Mobile, ha proceduto alla denuncia in stato di libertà per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90. In particolare, nel pomeriggio è stata eseguita perquisizione delegata all’interno dell’abitazione di una donna di Pescara, di anni trenta, trovata in possesso di grammi 46,2 di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché materiale atto alla parcellizzazione del narcotico. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.

