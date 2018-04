Pharmapiù Sport Città Sant’Angelo conquista la Final8

Grande soddisfazione anche per l’Under19 che è Campione d’Abruzzo

CITTÁ SANT’ANGELO – Gioia incontenibile per il presidente Fabrizio Remigio e del suo staff che grazie alla seniores, che quest’anno ha dominato l’intero anno sportivo di A2 maschile, si qualifica alla Final8 che si giocherà dal 29 aprile al 1° maggio prossimi a Borgo San Lorenzo, in Toscana, sede neutra per l’occasione. Si gioca per due obiettivi: la promozione in Serie A1 e la Coppa Italia di categoria, entrambi spettanti esclusivamente alla formazione vincitrice della Final8.

Programma delle gare:

Quarti di Finale 29 aprile

[A] h 14:00 | Faenza – Taufers

[B] h 16:00 | Crenna – Mascalucia

[C] h 18:00 | Oderzo – Putignano

[D] h 20:00 | Pharmapiù Sport Città Sant’Angelo – Nonantola

Semifinali 30 aprile

h 16:00 | Vincente A – Vincente B

h 18:00 | Vincente C – Vincente D

Finale 1° maggio

h 16:00 | Finale Promozione

Ad impreziosire un anno sportivo magnifico in serata è arrivata la clamorosa notizia che dopo un intero campionato a rincorrere le avversarie, l’under 19 maschile di coach Ernani Savini batte fuori casa i pari età della NHC Teramo, superandoli in classifica generale, e volano verso le Finali Nazionali U19 che si svolgeranno in Abruzzo nelle sedi di Pescara, Città Sant’Angelo, Montesilvano e Chieti, legate alla gara Italia-Polonia femminile del 31 maggio e nell’ambito dell’evento RoadToPescara dal 31 maggio al 3 giugno.