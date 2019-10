Pezzopane: “Il decreto Sisma è stato appena incardinato in commissione Ambiente della Camera”

L’AQUILA – Stefania Pezzopane, deputata della Presidenza del Gruppo Pd è intervenuta sul tema della ricostruzione e rilancio:

“Il decreto Sisma è stato appena incardinato in commissione Ambiente della Camera. Ho illustrato l’importante testo approvato dal Consiglio dei ministri. Cominceranno domani alla Camera le audizioni che porteranno all’inserimento nel decreto delle norme che affronteranno in maniera organica questioni ancora sul tappeto collegate ai terremoti avvenuti a L’Aquila 2009 e in Emilia, Sicilia, Ischia e Molise. Si tratta di una grande novità legislativa che scaturirà dal contributo degli enti locali, delle categorie, dei sindacati, dei comitati, dei professionisti, che verranno auditi a Montecitorio anche la prossima settimana fino al 5.

Sarà l’avvio di una grande fase di ascolto sul decreto di cui sono relatrice e che poi affinerà il testo in tutto il percorso parlamentare. Questo iter, fondamentale per raccogliere le necessità e i suggerimenti che giungono dai territori, permetterà la messa a punto di un progetto di ricostruzione e rilancio di quei territori che conosco bene e che seguo da ormai dieci anni. Già il decreto varato dal governo ha segnato un punto di svolta, ora si tratta di completare l’opera affrontando in maniera definitiva tutte le emergenze”.