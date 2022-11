Pescina, stagione teatrale 2022-23: il programma completo

PESCINA – È stata presentata nell’Aula Consiliare del Comune di Pescina la Stagione Teatrale 2022-23 che si realizzerà nello storico Teatro San Francesco con un cartellone di nove eventi scelti per richiamare, divertire e emozionare un pubblico di tutte le età. Hanno partecipato il sindaco Mirko Zauri, il vice sindaco Luigi Soricone, il consigliere regionale Simone Angelosante, il giornalista Sergio Venditti, il direttore ammnistrativo del TSA Giorgio Iraggi, il responsabile della comunicazione del TSA Roberta Gargano, il presidente del Centro Studi Ignazio Silone Tiziana Cucolo e il direttore artistico della stagione Gabriele Ciaccia che ha presentato artisti e contenuti di un cartellone all’insegna della trasversalità dei linguaggi, della presenza di artisti di chiara fama, della scoperta di nuovi talenti e dei rapporti con le giovani generazioni. In video il direttore del TSA Giorgio Pasotti ha inviato il suo saluto esprimendo grande soddisfazione per la collaborazione intrapresa.

Il progetto si realizza con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Abruzzo e con una strutturale sinergia progettuale e programmatica con il Teatro Stabile d’Abruzzo e il Teatro Dei Colori.

Numerose le associazioni e le istituzioni culturali che collaborano alla riuscita degli eventi: Centro Studi Internazionale “I.Silone”, Casa Museo Mazzarino, Casa Museo Silone, Parco Letterario, Blue Note – Progetto Mars’in jazz, Pro Loco di Pescina e AVIS.

In tutti gli interventi il focus è stato sul ritorno in presenza del pubblico, sulla necessità di valorizzare il ricco patrimonio delle strutture teatrali della regione, comprese le piccole sale, e sulla opportunità di programmi di promozione per tutte le fasce di pubblico.

PROGRAMMA

8 Dicembre, Concerto Inaugurale con Blue Note MODULAR ART COLLECTIVE Concerto Jazz Big Band, ore 18,00

5 Gennaio, Tsa Vincenzo Olivieri “Non è mai troppo Abruzzo, ore 21,00

19 Gennaio Tsa Giorgio Pasotti “Io, Shakespeare e Pirandello”, ore 21,00

29 Gennaio, Officine Solidali “Sulla lunga linea del fuoco”, ore 18,00

11 Febbraio, Anima Scenica “Una donna senza barca è una prigioniera”, ore 21,00

28 FEBBRAIO, Teatro dei Colori Gabriele Ciaccia “Il Segreto” ore 21,00

9 Marzo, Teatro Invito / Gli Equivochi “In viaggio con i comici” , ore 21,00

4 Marzo, Tsa Leo Gullotta “Nella vita la pioggia deve cadere”, ore 21,00

15 Marzo Tsa Daniele Pecci “Divagazioni e delizie ”, ore 21,00

Informazioni e prenotazioni ai numeri telefonici 327 9747338 e 0863 842829 dalle ore ore 9,30 alle ore 12,30 o all’indirizzo e-mail stagioneteatrale.pescina@gmail.com

Costi:

Ingresso singolo 20 € – ridotto15 €

Abbonamento 80 € – doppio150 € – ridotto 60 € (per Over 65 e Under 18)

APPUNTAMENTI PER I RAGAZZI

Al ricco cartellone serale si aggiungono gli appuntamenti pensati per il teatro ragazzi, raccolti sotto il titolo “Itinerari dell’arcobaleno 2022 / 23”, che avranno luogo di mattina alle ore 10,30 con il seguente calendario:

28 gennaio, Ortoteatro “Qua qua attaccati la’”

2 febbraio, Teatro dei colori “Carnaval”

23 febbraio, Granteatrino “Il gatto con gli stivali”

17 marzo, Teatro Stabile La Contrada “La regina delle nevi”

23 marzo, Teatro del cerchio “Gatto e volpe”

30 marzo, Fratelli di Taglia “Cantami o diva” dall’Iiade di Omero

1 aprile, Gli Alcuni “Il pesciolino d’oro”