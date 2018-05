Pescara, taglio fondi: M5S appoggia la battaglia dei Volontari di primo soccorso

PESCARA – “Appoggiamo pienamente le richieste poste dalle associazioni di primo soccorso che tramite missiva hanno richiesto un tavolo di confronto con la Regione e l’Assessorato competente per discutere sulla revoca dell’avviso comparso sul sito web della Asl Pescara dal 16 aprile, contenente la Manifestazione di interesse per l’affidamento in convenzione dei servizi di soccorso in emergenza con ambulanza con soccorritori trasporto ordinario ( ospedalieri ed extra ospedalieri), con ambulanza con soccorritori”.

L’appoggio incondizionato arriva dal Consigliere regionale del M5S Domenico Pettinari, vice Presidente della commissione Sanità, già in prima fila al fianco dell’associazione Croce Rossa nella questione della sede dell’unità operativa provinciale.

“Ancora un attacco ad una categoria che andrebbe, invece, tutelata e protetta” continua Pettinati “I volontari ed il personale di Primo Soccorso in Ambulanza svolgono un lavoro straordinario e la prospettiva di tagliare fondi, già bassi in quanto fermi al 2012, per i servizi di trasporto ambulanza è inconcepibile, soprattutto se si pensa a quanti sprechi in ambito sanitario si effettuano giornalmente nella nostra Regione.

Nella missiva, che i volontari hanno inviato alla dirigenza Asl e al Responsabile Corruzione e Trasparenza della stessa, vengono poste argomentazioni assolutamente condivisibili che trovano il pieno sostegno del M5S. Ci impegneremo, seppur dall’opposizione, affinché la maggioranza di Governo regionale dia seguito all’incontro richiesto e tenga conto delle osservazioni poste da chi è sul campo giorno e notte ed al quale va il nostro più sentito ringraziamento per lo straordinario lavoro svolto”.