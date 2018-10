Pescara, via Rigopiano: sgomberati 4 appartamenti occupati abusivamente

PESCARA – Nella mattinata odierna si è svolta l’attività di sgombero di n. 4 appartamenti occupati abusivamente, tutti di proprietà dell’ATER ed ubicati in via Rigopiano di Pescara.

I servizi, disposti dal Questore Misiti, sono il risultato di numerosi riunioni tenutesi a partire dalla scorsa primavera in Prefettura, dove, durante i Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduti dal Sig. Prefetto di Pescara, è stata affrontata la complessa problematica delle occupazioni abusive di alloggi residenziali, problematica rilevante in quanto non lede i soli interessi della parte proprietaria, ma anche il generale interesse della Comunità alla convivenza ordinata e pacifica.

Successivamente, in sede di Tavolo Tecnico del Questore, sono state esaminate le possibili soluzioni per contenere il fenomeno, partendo da un attento monitoraggio degli appartamenti, del loro stato e degli occupanti.

Il dispositivo di ordine pubblico attuato questa mattina con il concorso di Carabinieri e Guardia di Finanza, è finalizzato all’esecuzione di n. 4 decreti di sequestro preventivo degli appartamenti occupati, emessi dall’Autorità Giudiziaria a seguito di denuncia/querela sporta dall’ATER quale soggetto proprietario degli immobili, con delega alla Polizia Municipale.

Da accertamenti preventivi effettuati, tre dei quattro appartamenti risultano occupati da nuclei familiari con minori; per questo motivo è stato previsto l’intervento specifico del Servizio Sociale del Comune di Pescara con il supporto del personale dei Vigili del Fuoco, della ASL/118, al fine di garantire la massima tempestività delle operazioni di sgombero non disgiunta dall’attività di sostegno ai soggetti occupanti in situazione di fragilità interessati dall’esecuzione dello sgombero, nei confronti dei quali il Servizio Sociale del Comune ha attivato gli interventi di specifica competenza. Medesima attività proseguirà nelle prossime settimane.