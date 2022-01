Pescara, via De Simone: chiusura temporanea del sottopasso ferroviario

PESCARA – Proseguono, da parte di Rfi, le verifiche degli impalcati dei sottopassi ferroviari. Lunedì prossimo, 24 gennaio, sarà interessato dai lavori il sottovia che si trova all’altezza di via De Simone. Per consentire che le operazioni si svolgano in sicurezza sarà necessario chiudere il tratto di strada interessato tra le 9 e le ore 13 e comunque fino al termine dei lavori programmati.

