Pescara, utilizzo delle mascherine all’aperto in alcune zone: ecco dove

Misure di contenimento della diffusione del Covid-19: firmata l’ordinanza che dispone l’uso di mascherine all’aperto in alcune aree nel periodo natalizio

PESCARA – Sulla base dei provvedimenti nazionali in vigore e quanto indicato nella nota ricevuta in data odierna dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Pescara, avente ad oggetto “Andamento epidemiologico dei casi di Covid-19 nel Comune e della Provincia di Pescara, il sindaco Carlo ha firmato nel pomeriggio un’ordinanza relativa all’uso delle mascherine in determinate zone della città durante il periodo natalizio.

Nella nota della Asl, in relazione ai fenomeni di aggregazione sociale prevedibili per le festività natalizie, si suggerisce “l’adozione di provvedimenti finalizzati all’imposizione dell’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto nei luoghi pubblici a maggior affluenza di pubblico, e si evidenzia nel contempo che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente necessarie a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, anche in vista delle prossime festività natalizie in cui si registrerà, come di consueto, un intenso afflusso di pubblico in determinate zone della città”. Il Dipartimento competente della Asl ha sottolineato come l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie contribuisce notevolmente alla riduzione del rischio di contagio, come dimostrato dalla migliore ricerca scientifica al momento disponibile.

In conseguenza di questo, dal 7 al 31 dicembre 2021, viene dunque introdotto l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto, nelle seguenti 2 zone della città di Pescara:

Centro città, nelle vie e piazze ricomprese nel quadrilatero tra: Corso Vittorio Emanuele II (nel tratto tra Via De Amicis e Via Genova) – Via De Amicis – Viale della Riviera e Lungomare Matteotti (nel tratto tra Via De Amicis e Via De Sanctis) – Via Genova – Via De Sanctis (Planimetria A);

Centro storico, nelle vie e piazze di seguito elencate: Via delle Caserme – Largo dei Frentani -Via dei Bastioni – Corso Manthonè – Via Catone – Via Corfinio – Via Petronio – Via E. Flaiano – Piazza dell’Unione – Piazza Garibaldi (Planimetria B).