Pescara, ufficio dichiarazioni nascita e morte: nuova sede e orari

PESCARA – Nuova collocazione e nuovi orari per l’Ufficio di Stato Civile per le dichiarazioni di nascita e morte. A partire da oggi l’accesso avverrà al piano rialzato collocato nel Palazzo di Città, in Piazza Italia 1.

Gli orari di apertura al pubblico saranno i seguenti: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il sabato (ma solo per le dichiarazioni di morte) dalle ore 9.30 alle ore 13.30. L’ufficio sarà raggiungibile telefonicamente al numero 085 4283601.