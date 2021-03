Pescara, traffico di sostanze stupefacenti: arrestato un 50enne

PESCARA – Questa mattina a Pescara, nell’ambito di un’operazione della Squadra Mobile di Milano, coordinata dalla Direzione Distrettuale del capoluogo lombardo, la Polizia di Stato ha tratto in arresto R.D., 50 anni, originario di Milano ma trasferitosi da poco in Abruzzo.

Gli uomini della Squadra Mobile di Pescara lo hanno rintracciato in un appartamento in zona “Rancitelli”, per poi tradurlo in carcere in esecuzione della misura cautelare disposta dall’A.G. di Milano.

L’arresto di R.D. si inserisce in un più ampio contesto, investigato dalla Squadra Mobile di Milano, che ha interessato il traffico di sostanze stupefacenti a Cinisello Balsamo. Dodici in totale le misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato.

Tra i destinatari, per l’appunto, anche R.D., cui sono contestati i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina) e di detenzione, ai fini di spaccio, di tale illecita sostanza.