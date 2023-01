Pescara, tentato furto in abitazione: arrestate due persone

PESCARA – Continuano i servizi di controllo del territorio finalizzati a prevenire e reprimere la commissione di reati contro il patrimonio. Gli agenti della Squadra Volante, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 53enne e una 45enne, entrambi pregiudicati ed originari delle Marche poiché ritenuti responsabili del reato di tentato furto in abitazione.

In particolare, i poliziotti, a seguito di segnalazione al 113, sono intervenuti in zona Rancitelli, dove, un uomo si stava introducendo all’interno di un’abitazione, mentre una sua complice rimenava a controllare l’esterno, venendo però sorpresi dai proprietari di casa che davano l’allarme.

Al fine di impedire l’allontanamento dei due, la pattuglia intervenuta controllava immediatamente le possibili vie di fuga e proprio l’immediato intervento degli operatori e la loro profonda conoscenza del territorio ha permesso di bloccare immediatamente la coppia.

Gli stessi sono stati quindi condotti in Questura dove è stato accertato che, mentre la donna fungeva da palo, il 53enne entrava all’interno dell’abitazione singola, che presentava la porta di ingresso aperta, essendo in corso dei lavori di ristrutturazione.

Terminate le formalità di rito, la donna è stata ristretta presso la camera di Sicurezza della Questura, mentre l’uomo è stato associato presso la locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida.