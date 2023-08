Pescara, tentata rapina di bicicletta: arrestato un 25enne

PESCARA – Venerdì pomeriggio, in via Cesare Battisti, un 25enne ha notato una bicicletta parcheggiata e ha pensato di rubarla. Vicino alla bicicletta era però presente il proprietario che l’ha subito bloccato. Il giovane, determinato ad impossessarsi della bici, ha tentato di colpire il proprietario che ha chiesto aiuto ai passanti. Il 25enne si è quindi dato alla fuga, mentre, la vittima ha contattato il 113 per essere soccorso. Sul luogo della segnalazione è immediatamente arrivata una pattuglia della Squadra Volante che ha subito rintracciato il 25enne, arrestato per tentata rapina. Nella mattinata odierna si è tenuta l’udienza di convalida e il Giudice ha disposto la custodia in carcere dell’uomo.

