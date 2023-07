Pescara, tenta di rubare un climatizzatore da un condominio: denunciato

PESCARA – Aveva provato a rubare un climatizzatore da un condominio in ristrutturazione, ma è stato rintracciato e denunciato. Nel pomeriggio di ieri, in via Tiburtina, un 44enne, dopo essere riuscito ad entrare in un palazzo, in cui sono in corso lavori edili, si impossessava di una scatola contenente un climatizzatore, posizionata, insieme ad altro materiale, nell’androne del palazzo. Ma la Squadra Volante, allertata da una chiamata al 113, tempestivamente giunta sul luogo, ha iniziato le ricerche dell’uomo che, poco prima, dopo essere stato notato da alcuni condomini, si era velocemente allontanato, abbandonando in strada l’elettrodomestico rubato. Il 44enne è stato successivamente rintracciato e dopo essere stato identificato, è stato deferito in stato di libertà per il reato di tentato furto in abitazione.

