PESCARA – Il concorso del 10eLotto di sabato 29 luglio premia l’Abruzzo: come riporta Agipronews, a Pescara è stato centrato un 8 da 10mila euro, mentre a Canzano, in provincia di Teramo, è stato realizzato un 6 da 5mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 10,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di che sfiora i 2,22 miliardi di euro nel 2023.

10eLotto, a Pescara vinti 10mila euro e a Canzano 5mila ultima modifica: da