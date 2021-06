Pescara, stagione estiva 2021: emanata ordinanza di sicurezza balneare

PESCARA – Al via dal 1° giugno la stagione balneare: è questa una delle disposizioni contenute nella nuova “Ordinanza di Sicurezza Balneare” per la stagione estiva 2021. Il provvedimento regolamenta la balneazione e lo svolgimento in sicurezza delle attività turistico-ricreative in mare e sul litorale dei comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo. La Guardia Costiera vigilerà sul rispetto della ordinanza balneare impiegando ogni giorno 15 militari, impiegati sia in mare, grazie all’apporto di 3 mezzi navali, che lungo la costa.

“Anche per questa estate, dunque – riferisce con soddisfazione il Direttore Marittimo, Capitano di Vascello Salvatore Minervino – l’impegno della Guardia Costiera mira ad assicurare rapidi e ancor più professionali interventi di soccorso in favore di bagnanti, diportisti e subacquei ed a garantire controlli più intensi su tutte le attività svolte in mare, per prevenire condotte illecite, pericolose per le persone, per il patrimonio ambientale, per l’ecosistema marino e per le risorse ittiche. Si ricorda a tutti che il numero blu per le emergenze in Mare è il 1530”.