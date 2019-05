Pescara, stagione balneare 2019: pulizia lungomare, ecco l’ordinanza

PESCARA – Da sabato 1° giugno 2019 tutti i gestori degli stabilimenti balneari del Comune di Pescara, durante la stagione balneare 2019, dovranno provvedere al conferimento dei rifiuti in conformità a quanto appresso riportato.

1. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

RIFIUTI ORGANICI

I rifiuti organici (scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, bustine di the e tisane, residui cotti di cibo …) andranno conferiti utilizzando i contenitori (bidoni carrellati) marroni forniti da Ambiente S.p.A. – società risultante da fusione per incorporazione delle società Attiva spa e Linda Spa operante dal 01/05/2019 (di seguito indicata solo come Ambiente S.p.A.) – ad ogni attività di ristorazione o che preveda la somministrazione di cibi. Tali contenitori andranno posizionati all’interno dell’area di pertinenza degli stabilimenti, nelle isole ecologiche interne organizzate secondo quanto definito al successivo punto 3. Per foderare i bidoni ai fini del contenimento dei rifiuti organici, potranno essere utilizzate solo le buste biodegradabili (in materBi o simili) inserite dall’operatore di Ambiente S.p.A in fase di svuotamento del bidone. Nelle ore dedicate al ritiro, gli operatori di Ambiente S.p.A. dovranno poter accedere alle isole ecologiche interne per provvedere allo svuotamento dei bidoni e al loro riposizionamento. É vietato lasciare i bidoni all’esterno degli stabilimenti o lungo i marciapiedi delle riviere. Solo dove espressamente autorizzato, i bidoni possono essere ordinatamente esposti la sera, dopo la mezzanotte o a chiusura, e rientrati, dopo il loro svuotamento, all’apertura dello stabilimento.

CARTA E CARTONE

Gli imballaggi in carta o materiali similari, quali quotidiani e riviste, volantini e simili, andranno conferiti utilizzando i contenitori (bidoni carrellati) bianchi forniti da Ambiente S.p.A. Gli imballaggi in cartone andranno invece piegati e imballati/legati, senza necessità di collocarli all’interno di contenitori. I contenitori e gli imballi andranno posizionati all’interno dell’area di pertinenza degli stabilimenti, nelle isole ecologiche interne organizzate secondo quanto definito al successivo punto 3. Nelle ore dedicate al ritiro, gli operatori di Ambiente S.p.A. dovranno poter accedere alle isole ecologiche interne per provvedere allo svuotamento dei bidoni e al loro riposizionamento, nonché alla raccolta degli imballaggi in cartone. É vietato lasciare i bidoni all’esterno degli stabilimenti o lungo i marciapiedi delle riviere.

MULTIMATERIALE LEGGERO (imballaggi di plastica e di metallo)

I rifiuti da imballaggi in plastica e in metallo (bottiglie e barattoli di bevande ed alimenti, flaconi di detersivi, piatti e bicchieri di plastica) andranno conferiti congiuntamente utilizzando i contenitori (bidoni carrellati) blu forniti da Ambiente S.p.A. Tali contenitori andranno posizionati all’interno dell’area di pertinenza degli stabilimenti, nelle isole ecologiche interne organizzate secondo quanto definito al successivo punto 3. Nelle ore dedicate al ritiro, gli operatori di Ambiente S.p.A. dovranno poter accedere alle isole ecologiche interne per provvedere allo svuotamento dei bidoni e al loro riposizionamento. É vietato lasciare i bidoni all’esterno degli stabilimenti o lungo i marciapiedi delle riviere. Solo dove espressamente autorizzato, i bidoni possono essere ordinatamente esposti la sera, dopo la mezzanotte o a chiusura, e rientrati, dopo il loro svuotamento, all’apertura dello stabilimento.

VETRO

I rifiuti da imballaggi in vetro (bottiglie, vasetti e barattoli di bevande ed alimenti) andranno conferiti utilizzando i contenitori (bidoni carrellati) fucsia forniti da Ambiente S.p.A. Tali contenitori andranno posizionati all’interno dell’area di pertinenza degli stabilimenti, nelle isole ecologiche interne organizzate secondo quanto definito al successivo punto 3. Nelle ore dedicate al ritiro, gli operatori di Ambiente S.p.A. dovranno poter accedere alle isole ecologiche interne per provvedere allo svuotamento dei bidoni e al loro riposizionamento.É vietato lasciare i bidoni all’esterno degli stabilimenti o lungo i marciapiedi delle riviere. Solo dove espressamente autorizzato, i bidoni possono essere ordinatamente esposti la sera, dopo la mezzanotte o a chiusura, e rientrati, dopo il loro svuotamento, all’apertura dello stabilimento.

SECCO NON RECUPERABILE

I rifiuti secchi non recuperabili – ovvero quanto non appartenente alle precedenti categorie ed eccetto ciò che è pericoloso, ingombrante o ciò che appartiene alla categoria dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche/elettroniche) – andranno conferiti utilizzando sacchi semi/trasparenti di tonalità grigia forniti da Ambiente S.p.A. Tali sacchi andranno posizionati ordinatamente all’interno dell’area di pertinenza degli stabilimenti, nelle isole ecologiche interne organizzate secondo quanto definito al successivo punto 3. Ciascun sacco dovrà essere di peso non superiore a 20 chilogrammi. Sacchi di peso superiore non potranno essere prelevati a mano per i limiti imposti dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008) sul sollevamento manuale dei carichi. Nelle ore dedicate al ritiro, gli operatori di Ambiente S.p.A. dovranno poter accedere alle isole ecologiche interne per provvedere al ritiro dei sacchi. É vietato lasciare i bidoni all’esterno degli stabilimenti o lungo i marciapiedi delle riviere. Solo dove espressamente autorizzato, i bidoni possono essere ordinatamente esposti la sera, dopo la mezzanotte o a chiusura, e rientrati, dopo il loro svuotamento, all’apertura dello stabilimento.

MATERIALE INGOMBRANTE

I rifiuti ingombranti, quali ad esempio (a titolo indicativo ma non esaustivo) tavoli, sdraio, ombrelloni, sedie, frigoriferi, andranno conferiti davanti al proprio stabilimento a chiusura dell’attività, sul bordo della strada, previa prenotazione via mail all’indirizzo servizioclienti@attiva-spa.it. Il mancato rispetto di tale indicazione si configurerà come abbandono di rifiuto e quindi sanzionabile così come previsto dal Regolamento Comunale.

2. RIMOZIONE DELLE ALGHE DALLA BATTIGIA

Ogni giorno Ambiente, dalle ore 03.00 alle ore 07.45, provvederà alla raccolta delle alghe spiaggiate dalla battigia attraverso un trattore e un puliscispiaggia. La rimozione delle alghe avverrà su un’area di battigia di larghezza pari ad almeno tre metri dalla riva del mare. Eventuali alghe derivanti da ulteriori operazioni di pulizia della battigia effettuate dai concessionari dovranno essere raccolte in sacchi di plastica di peso non superiore a 20 chilogrammi. Sacchi di peso superiore non potranno essere prelevati a mano per i limiti imposti dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008) sul sollevamento manuale dei carichi. Tali sacchi andranno posizionati ordinatamente all’interno dell’area di pertinenza degli stabilimenti, nelle isole ecologiche interne organizzate secondo quanto definito al successivo punto 3.

3. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE INTERNE

Per isola ecologica interna si intende uno spazio riservato al posizionamento dei sacchi semi/trasparenti, dei contenitori (bidoni carrellati) nonché degli imballi destinati all’effettuazione delle seguenti raccolte differenziate:

rifiuti organici, bidoni di colore marrone;

­ carta, bidoni di colore bianco;

­ cartone, imballi di cartoname piegato;

­ multimateriale leggero (imballaggi di plastica e di metallo) bidoni di colore blu

­ vetro, bidoni di colore fucsia;

­ secco residuo, sacchi semi/trasparenti.

Le isole ecologiche interne devono essere ricavate all’interno delle aree di pertinenza degli stabilimenti balneari in modo tale che tutti i contenitori e gli imballi risultino concentrati in un unico punto, collocato in prossimità degli accessi su strada. Compatibilmente con l’organizzazione degli spazi preesistente, la distanza delle isole ecologiche interne dalla strada deve essere la minima possibile, così che esse possano essere raggiunte con facilità dagli operatori di Ambiente S.p.A. incaricati dello svuotamento dei bidoni e del ritiro dei rifiuti.

Ai fini della migliore collocazione delle isole ecologiche interne, i gestori degli stabilimenti balneari sono tenuti a individuarle con i tecnici di Ambiente S.p.A., concordando la soluzione mediante un sopralluogo congiunto. Le isole ecologiche interne devono essere ricavate in spazi già pavimentati e qualora sia necessario realizzare nuove pavimentazioni rimovibili ai fini del ricovero e della movimentazione dei rifiuti, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente ufficio del demanio.

Le isole ecologiche interne, essendo spazi destinati al deposito temporaneo dei rifiuti (ovvero, come specificato all’articolo 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e s.m.i., al “raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”), sia ai fini del decoro che del riparo dei bidoni e degli imballi da agenti atmosferici, possono essere protette da barriere visive di altezza massima di metri 1.20 quali cannucciati, piante e similari. Non sono ammesse coperture e/o incrementi di volumetrie senza le prescritte autorizzazioni preventive.

4. FORNITURE (CONTENITORI E SACCHI A PERDERE)

Il lavaggio, la pulizia e il decoro dei contenitori (bidoni carrellati) sono a carico dei gestori degli stabilimenti balneari e delle attività di ristorazione o somministrazione di cibi in essi ospitate. In caso di smarrimento dei bidoni, il costo sarà addebitato all’esercente. Dopo la prima fornitura e all’esaurimento degli stessi, i contenitori a perdere (buste biodegradabili per rifiuti organici, sacchi semi/trasparenti di tonalità grigia per rifiuti secchi residui) vengono nuovamente forniti previa richiesta, mediante email-fax, ad Ambiente S.p.A.

5. FREQUENZE E ORARI DI RITIRO/ CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

La frequenza di prelievo dei rifiuti sarà quotidiana dal 1° giugno al 15 settembre. Per quanto riguarda gli orari di svuotamento dei contenitori e ritiro dei rifiuti da parte degli operatori di Ambiente S.p.A., essi sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO – ORARIO DI RITIRO – DOVE CONFERIRE

Organico

03.00 – 09.00 – Contenitore marrone presso isola ecologica interna (*)

17.00 -19.00 – Contenitore marrone da porre fuori lo stabilimento

Carta/cartone

03.00 – 08.00 – Contenitore bianco e/o sfuso presso isola ecologica interna (*)

Vetro

05.30 – 08.00 – Contenitore fucsia presso isola ecologica interna (*)

Plastica e metallo

03.00 – 08.00 – Contenitore blu presso isola ecologica interna (*)

Secco non recuperabile

03.00 – 06.00 – Sacchi semi/trasparenti presso isola ecologica interna (*)

Alghe spiaggiate

03.00 – 07.45 – Rimozione dalla Battigia da parte di Ambiente SpA (**)

(*) rif. punto 3 “Organizzazione e gestione delle isole ecologiche interne” (**) rif. punto 2 “Rimozione delle alghe dalla battigia”

Modalità e orari di conferimento potranno essere derogati solo in caso di situazioni contingenti e previo accordo scritto preso con Ambiente S.p.A.

6. RISPETTO DEGLI ORARI E DELLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO

Essendo le disposizioni di cui ai precedenti punti da 1 a 5 applicate in base al Regolamento comunale per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, in particolare all’articolo 11 (organizzazione servizi e modalità di raccolta rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani), al Capo II (norme relative alla gestione dei rifiuti urbani domestici) e all’articolo 23 (conferimento grandi utenze), si prescrive il loro rispetto e la somministrazione delle sanzioni previste qualora ciò non avvenga.

Inoltre c’è l’obbligo di interdire per l’intera stagione balneare ai fini della pubblica incolumità, la sosta ai bagnanti e il posizionamento di ombrelloni e/o sedie, nell’area perimetrale dei pennelli per almeno 3 metri, al fine di consentire il transito dei mezzi di raccolta.