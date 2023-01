Pescara Sport Event, evento internazionale al Centro Sportivo Nubiana

PESCARA – Quando è nato nel 1989, il centro sportivo Nubiana era considerato un punto di riferimento non solo per chi era appassionato di fitness o di nuoto, ma per tutto lo sport del circondario pescarese. Qui si sono allenati non solo i normali utenti che hanno reso grande questa struttura, ma anche tantissimi atleti e squadre sportive che hanno sempre trovato ospitalità da Nubiana.

Il calcio (all’epoca il Pescara di Galeone) era ed è presenza fissa, come il ciclismo, l’atletica o la pallanuoto (le mitiche Sisley e Waltertosto di Gabriele Pomilio e Manuel Estiarte), frequentatore di Nubiana era anche lo sciatore Alberto Tomba, solo per fare qualche esempio. Negli ultimi anni le vicissitudini sono state molteplici, ma lo storico patron Camillo Spadano non ha mai mollato e ora ha deciso perfino di “raddoppiare” con alcune grandi iniziative.

La prima ci sarà sabato 14 gennaio con Pescara Sport Event, un evento internazionale targato “Nubiana Camillo Spadano” che prevede attività natatorie e fitness fin dalla prima mattina e, a conclusione, una maratona di spinning. Tutto gratuito, con prenotazione per gestire tempi e spazi.

Ospiti di valore europeo (presenter provenienti da diverse nazioni) si affiancheranno al team di istruttori interni e a tante collaborazioni e sorprese. In veste di testimonial, ci sarà l’astro nascente del nuoto italiano, Valentina Procaccini.

Si tratta di una grande festa, senza dubbio, ma sarà anche l’occasione per ribadire l’importanza di questa struttura come centro nevralgico dello sport cittadino. La prima di una lunga serie di manifestazioni internazionali, come promette Camillo Spadano, che al compimento dei 68 anni non è certo a corto di idee e entusiasmo.