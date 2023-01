Pescara, sottrae una borsa a una ragazza: denunciato 39enne

PESCARA – Nella tarda serata di ieri, un uomo di 39 anni, approfittando di un attimo di distrazione, ha sottratto la borsa ad una ragazza per poi scappare con il bottino. La donna, in particolare, sarebbe stata avvicinata dall’uomo con il pretesto di chiedere una sigaretta mentre era seduta al tavolo di un locale; dopo averle sottratto la borsa del valore di circa 1600 euro, poggiata su di una sedia, si è dato alla fuga.

Una volta compreso quanto accaduto, la vittima ha segnalato i fatti al 113, fornendo una descrizione dell’uomo. Successivamente, un equipaggio della Squadra Volante, percorrendo le possibili via di fuga dell’autore del furto, è riuscita a rintracciare un uomo corrispondente alla descrizione fornita. Dopo averlo bloccato, i poliziotti lo hanno trovato in possesso della borsa contenente denaro ed anche un monile in oro.

L’uomo è stato condotto negli uffici della Questura per gli accertamenti del caso, all’esito dei quali è stato denunciato per furto con destrezza. La borsa invece è tornata in possesso della legittima proprietaria.