Pescara, sopralluogo oggi di Masci ai Silos dell’area di Risulta

PESCARA – Riapertura in tempi brevi dei locali dei silos dell’area di Risulta e allestimento del posto fisso di Polizia municipale. È quanto emerge dal sopralluogo effettuato Sabato 3 agosto alle ore 10.30 dal sindaco Carlo Masci, nei locali situati in prossimità del Terminal bus e chiusi da tre anni.

Il Sindaco Carlo Masci ha sottolineato che la realizzazione del posto fisso di Polizia municipale rappresenta la prima risposta alla richiesta di sicurezza da parte dei cittadini, con i locali situati in posto nevralgico della città.

Al sopralluogo hanno partecipato il Comandante Carlo Maggitti e i vertici del Polizia municipale. I locali, rimasti chiusi per tre anni, verranno ripuliti e ripristinati in tempi brevi per accogliere il personale della Polizia municipale, divenendo punto di riferimento anche per le altre Forze dell’Ordine che garantiscono il controllo della sicurezza in città.