Pescara, sicurezza: D’Incecco replica a Pagnanelli

Il consigliere comunale afferma che la Lega è al fianco delle Forze dell’Ordine e aggiunge: “Pagnanelli chieda al ministro Lamorgese dove sono finiti i fondi stanziati da Matteo Salvini per incrementare uomini e mezzi”

PESCARA – “Sono i fatti a smentire le sconclusionate affermazioni del consigliere del Pd Pagnanelli quando parla di sicurezza nei quartieri “sensibili”della città di Pescara. Bene farebbe invece il suo partito a chiedere chiarimenti al ministro dell’Interno Lamorgese e ai rappresentanti del Governo di Roma che pure erano venuti a fare promesse roboanti nella nostra città in campagna elettorale”. E’ secca la replica del capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Vincenzo D’Incecco, alle parole dell’esponente delle minoranze in seno all’assemblea cittadina.

“Delle risorse che il precedente titolare del Viminale, Matteo Salvini, aveva stanziato per aumentare la dotazione di uomini e mezzi delle forze di polizia, ora si è, viceversa, persa ogni traccia. Nonostante questo, a oggi – al contrario di quanto si affanna a dichiarare il consigliere Pagnanelli – il quartiere Rancitelli è monitorato quotidianamente grazie all’impegno del Prefetto, del Questore e dei corpi di pubblica sicurezza che hanno incrementato l’attenzione su quella zona che in passato era stata dimenticata; i fatti che la cronaca ci riporta in questi giorni, con diverse operazioni antidroga e di ordine pubblico, confermano come vi sia stato un deciso cambio di passo”.

Secondo il gruppo Lega, a differenza di quanto Pagnanelli vorrebbe far credere senza trovare purtroppo per lui alcun riscontro, il programma che l’amministrazione Masci, la Lega e il centrodestra stanno portando avanti continua evidentemente a dare risultati.

“E’ un obiettivo centrale per noi riqualificare i rioni periferici per migliorare la qualità di vita delle tante persone oneste che ci vivono e che non vanno confuse con una minoranza di individui che vivono nell’illegalità e che hanno interesse ad alimentare un clima di paura; sappiano quest’ultimi che non troveranno mai terreno fertile presso le istituzioni, almeno fino a quando noi saremo al governo di Pescara” ha concluso il rappresentante della Lega.