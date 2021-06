PESCARA – Il Comune di Pescara ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento il servizio relativo al recupero salme e trasporto funebre per non abbienti. La durata dell’appalto sarà di tre anni con un importo a base d’asta di 80.760 Euro. Il servizio verterà nello specifico sul recupero delle salme, se disposto dalla pubblica Autorità, e sul servizio di trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto o comunque se vi è stato di bisogno o disinteresse della famiglia.

La scelta del contraente avverrà attraverso procedura aperta con applicazione del criterio del miglior prezzo, inferiore all’importo posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale da applicare sui singoli prezzi posti a base di gara.

Per la partecipazione è necessario registrarsi sulla piattaforma telematica “Appalti&Contratti e-Procurement” disponibile al seguente indirizzo:

https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp