PESCARA – In merito al contenuto dell’articolo da noi pubblicato il 23 agosto scorso, avente come titolo “Pescara non ancora attivo il servizio per analisi stupefacenti”, il Dr. Giancarlo Di Iorio Direttore medico UOC Laboratorio Analisi Cliniche, fa le seguenti precisazioni :

L’ASL di Pescara con atto deliberativo del DG. n°220 del 2 marzo 2018 ha adottato il nuovo atto di autonomia aziendale, in virtù del quale si è deciso di trasformare la UOS di farmacotossicologia e qualità analitica in UOSD, avente come responsabile il Dr. Fabio Savini.

In conseguenza di ciò le attività della stessa non ricadono più sotto il controllo e la supervisione del Direttore della UOC di Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Giancarlo Di Iorio, bensì sotto quello del Direttore del Dipartimento dei servizi Dr. Vincenzo Di Egidio già Direttore della UOC di Radiologia.

Mi vedo pertanto obbligato, sia per evitare incomprensioni sull’attribuzione delle responsabilità, sia per tutelare la dedizione al lavoro del personale tutto della UOC Laboratorio Analisi Cliniche, a richiederle di precisare quanto su esposto.

Pescara, servizio analisi stupefacenti: precisazioni del dott. Di Iorio