Pescara, sequestro droga e recupero di 10 biciclette rubate

PESCARA – Nella serata di ieri, il personale della Squadra Mobile nell’ambito del servizio di rafforzamento del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Questore Dr. Misiti, ha eseguito una perquisizione personale a carico di M.G. 52enne di Montesilvano, nel corso della quale sono stati rinvenuti e sequestrati tre “pezzi” di sostanza stupefacente hashish del peso rispettivamente di gr. 5,7, gr. 0,8 e gr. 0,6.

Nel prosieguo dell’attività è stata eseguita una perquisizione domiciliare a carico dello stesso in Montesilvano rinvenendo ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di gr. 9,7. Nell’abitazione è stato rinvenuto e sequestrato metadone cloridrato molteni da 20 e 50 grammi per un totale di 67 confezioni e 10 biciclette di cui alcune elettriche che, essendo di verosimile provenienza furtiva, sono state anch’esse sequestrate.

Per le circostanze di cui sopra M.G. è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.