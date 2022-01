Pescara, sequestro di cocaina e marijuana: arrestate due persone

PESCARA – Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile, nel corso di un’attività finalizzata alla prevenzione e repressione di sostanze stupefacenti, ha proceduto all’arresto di due pescaresi di 47 e 31 anni. Il personale della Sezione Stupefacenti ha fermato un uomo e una donna che erano a bordo di un’autovettura, intestata al 47enne, vicino all’ospedale di Pescara. Gli agenti hanno proceduto a perquisizione e successivo sequestro di 103,5 grammi di cocaina.

Nell’appartamento dell’uomo sono stati trovati, inoltre, 12,3 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, posti sotto sequestro insieme alla somma di 3500,00 euro in banconote di piccolo taglio che lo stesso aveva in tasca, in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il P.M. di turno, informato dell’arresto in flagranza di reato, ha disposto gli arresti domiciliari per entrambi in attesa dell’udienza di convalida. La donna, inoltre, è stata segnalata per la revoca del reddito di cittadinanza.