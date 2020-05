Pescara, ripartenza attività commerciali: precisazioni di Masci e Cremonese

PESCARA – “Creare confusione strumentale a tutti i costi non è fare politica ma fare volutamente disinformazione. È pretestuoso infatti voler imputare al Comune di Pescara presunti ritardi nel disciplinare la concessione del suolo pubblico per il rilancio del commercio. I consiglieri d’opposizione dovrebbero sapere benissimo che in mancanza della firma sul decreto del presidente del Consiglio Antonio Conte, non è possibile dare il via libera alle agevolazioni peraltro già previste e approvate. I nostri operatori commerciali possono essere tranquilli che un minuto dopo la firma l’Amministrazione comunale darà il semaforo verde, perché è tutto pronto.

È questa la risposta del sindaco Carlo Masci e dell’assessore al commercio Alfredo Cremonese alle polemiche sollevate sulla ripartenza delle attività. Allo stesso tempo ricordano i punti principali in cui si articola il programma di agevolazioni:

esonero dal pagamento della Cosap dal I maggio al 31 ottobre per ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, gastronomie, con disciplina applicata anche alle imprese artigiane operanti nel settore alimentare e alle attività di vendita autorizzate a effettuare il consumo sul posto;

nuova occupazione o ampliamento della preesistente autorizzazione per tavoli, sedie e ombrelloni, sino al doppio della metratura.

È altresì ammessa la pedonalizzazione di tratti di strade nonché la personalizzazione dei parcheggi, oltre alla possibile occupazione di marciapiedi ovviamente nel rispetto della circolazione pedonale e di movimenti delle persone svantaggiate.

In linea di massima le autorizzazioni saranno rilasciate entro venti giorni. Per quanto concerne le riviere, sono in corso approfondimenti”.