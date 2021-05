Pescara, refezione scolastica anno scolastico 2021/2022: al via le iscrizioni

L’assessore Santilli: “non potranno usufruire del servizio di refezione gli utenti che non hanno regolarmente provveduto all’iscrizione on line”

PESCARA – A partire dal mercoledì 26 maggio e fino al 12 settembre i genitori possono iscrivere i propri figli al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022. I pasti per i bambini sono a cura della concessionaria Serenissima ristorazione SpA. Le iscrizioni si ricevono attraverso la procedura on line attiva sulla piattaforma https://pescara.ecivis.it.

Gli alunni già utenti possono accedere con le credenziali, utente e password già in loro possesso; chi invece intende usufruire del servizio per la prima volta può farlo iscrivendosi tramite procedura di registrazione sulla piattaforma https://pescara.ecivis.it

«Va precisato – così l’assessore e vice sindaco Gianni Santilli – che non potranno usufruire del servizio di refezione gli utenti che non hanno regolarmente provveduto all’iscrizione on line. I tempi e le modalità di erogazione del servizio sono subordinati alla riorganizzazione delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento che adotterà il MIUR per l’anno scolastico 2021/2022. In ogni caso il costo del servizio è invariato rispetto allo scorso anno».

Questi i parametri di riferimento legati all’ISEE:

da 0 a 5.939,25 euro – esenzione

da 5.939,25 a 10.632,93 euro: riduzione del 50%

oltre 10.632,93 euro: tariffa intera.