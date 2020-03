Pescara, rapina ed estorsione: eseguito ordine di carcerazione

PESCARA – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, ha eseguito un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pescara, ufficio esecuzioni penali, nei confronti di un cittadino italiano G.D.. Il predetto dovrà espiare la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole e condannato per rapina ed estorsione; reati commessi in Pescara nel 2012. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il predetto è stato poi associato, dal personale della Squadra Mobile, presso la Casa Circondariale di Pescara.

