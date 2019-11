Pescara, rapina e spaccio: arrestate due persone

PESCARA – Nella serata di sabato poliziotti della Squadra Volante impegnati nell’ordinario servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati hanno notato, presso il locale Corso Vittorio Emanuele, la presenza di 3 cittadini extracomunitari noti per i loro trascorsi giudiziari in materia di stupefacenti, i quali confabulavano tra loro ed alla vista dei poliziotti hanno cercato di dileguarsi furtivamente. Uno dei 3, in particolare, poi identificato per O.F. 25enne nigeriano, era stato denunciato dalla Squadra Volante a piede libero lo scorso 16 ottobre per spaccio di stupefacenti.

Controllato dagli agenti è stato trovato in possesso di 4 involucri termo saldati contenenti complessivamente 13 grammi di marijuana e 70 euro in contanti, presumibile provento dell’attività illecita. Lo stesso è stato pertanto tratto in arresto per spaccio di stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio a Pescara. Nella giornata di domenica i poliziotti, giunti per il controllo presso il suo domicilio, hanno riscontrato la sua assenza, quindi, nuovamente rintracciato è stato sottoposto agli arresti presso la camera di sicurezza della Questura, dovendo lo stesso rispondere altresì del reato di evasione.

Sempre nella serata di sabato scorso la Squadra Volante della Questura è intervenuta presso la locale via Venezia ove era stata segnalata la colluttazione tra un soggetto che aveva appena compiuto un furto in un esercizio e l’addetto alla sicurezza dello stesso. Giunti sul posto i poliziotti hanno bloccato un soggetto poi identificato per G.I.O., 39enne cittadino romeno pluripregiudicato per reati contro il patrimonio (l’ultimo episodio delittuoso era avvenuto appena 2 giorni prima allorchè era stato arrestato in flagranza nel comasco per furto aggravato). Gli agenti hanno ricostruito l’accaduto accertando che il romeno aveva poco prima rubato della merce presso esercizio commerciale. Scoperto dall’addetto alla vigilanza aveva iniziato con quest’ultimo una colluttazione, provocandogli lesioni personali e facendogli cadere a terra il cellulare con cui stava cercando di allertare il 113. É stato pertanto tratto in arresto per rapina e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In mattinata odierna avrà luogo il giudizio direttissimo in riferimento ad entrambi gli episodi delittuosi.