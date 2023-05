Pescara, raccolta differenziata rifiuti: terza settimana di incontri

PESCARA – “Si apre domani, lunedì 22 maggio, la terza settimana dedicata a informare i cittadini residenti a Porta Nuova e nelle vie di Pescara Centro delle modalità di estensione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta spinta. Tre le giornate che vedranno Comune di Pescara e Ambiente Spa mobilitati in tre diversi incontri: due si svolgeranno all’Aurum nella Sala Flaiano, il terzo al cinema-teatro Circus, coinvolgendo migliaia di utenze che, a ogni appuntamento, partecipano sempre più numerosi, aiutandoci anche a individuare ulteriori correttivi rispetto a un servizio che partirà il prossimo 15 settembre a Porta Nuova e il 15 ottobre a Pescara centro”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco ricordando gli appuntamenti previsti per la prossima settimana.

“A partire da domani e fino a venerdì 25 maggio – ha sottolineato l’assessore Del Trecco – incontreremo e parleremo con circa 5.100 famiglie, tante quante sono le utenze che gravitano nell’area tutt’attorno al Borgo Marino nord e sud e una parte del centro. E tanti sono i cittadini che magari, per ragioni di lavoro o di salute, o magari perché più avanti con l’età e privi di un accompagnatore, ci stanno chiamando per avere informazioni e per arrivare preparati all’appuntamento del 15 settembre e del 15 ottobre, quando avremo completato la consegna domiciliare dei materiali utili per la raccolta differenziata spinta, ovvero i due mastelli, uno per la raccolta della frazione organica-umida dei rifiuti, il secondo per il vetro da conferire nelle 80 campane che installeremo in centro e a Porta Nuova, e poi le buste da 108 litri per la plastica e il multimateriale, le buste di carta da 60 litri per la carta, e le buste per la frazione indifferenziata.

Ovviamente tutti i cittadini, insieme ai materiali, si vedranno consegnare anche il vademecum nel quale spieghiamo ulteriormente come dividere i rifiuti domestici per fare una raccolta corretta del pattume e anche il relativo calendario di conferimento, esattamente come accaduto in tutti gli altri quartieri di Pescara. Ed è una soddisfazione sentire la piena condivisione dei cittadini che attendevano con ansia di poter usufruire, anch’essi, del servizio. Sono 23mila le famiglie coinvolte nell’ultima rivoluzione del comparto rifiuti, che a quel punto, avrà toccato tutto il territorio e noi siamo pronti”.

Domani, lunedì 22 maggio, l’incontro con i cittadini si svolgerà all’Aurum – Sala Flaiano -, alle 18.30, e interesserà i residenti di Lungofiume nord via Paolucci, lungomare Matteotti, via Achille Grandi, via Manzoni, via Bruno Buozzi, via Celestino V, via Cesare Beccaria, via Don Bosco, via Don Minzoni, via Enrico Fermi, via Ferdinando Galiani, via Filippo Turati, via Galliani, via Leopardi, via Puccini, via Giuseppe Verdi, via Molo Nord, via Gobetti, via Raffaele Paolucci, via Rossini, via Sant’Andrea, via Tasso, via Ugo Foscolo, per 1.600 utenze complessive.

Martedì 23 maggio, sempre all’Aurum e alle 18.30, l’incontro interesserà i residenti di via Tassoni, via Gramsci, via Balilla, via Boccaccio, via Carlo Goldoni, via Dante, via De Sanctis, via Petrarca, via Galilei, via Carducci, via Giovanni Amendola, via Pascoli, via Parini, via Ariosto, via Nicola Fabrizi, via Tommaso Campanella, via Trilussa, per 1.600 utenze complessive.

Giovedì 25 maggio, al Circus, ore 18.30, incontro con i residenti di corso Vittorio Emanuele, piazza Spirito Santo, piazza Dica D’Aosta, piazza Italia, via De Gasperi, via Avezzano, via Bologna, via Caduta del Forte, via Calabria, via Campobasso, via Catania, via Chieti, via del Bagno Borbonico, via del Concilio, via Lanciano, via L’Aquila, via Latina, via Lazio, via Lombardia, via Marche, via Messina, via Napoli, via Ostuni, via Perugia, via Pesaro, via Pisa, via Rieti, via Spalti del Re, via Teramo e via Venezia, per 1.900 utenze complessive.