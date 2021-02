Pescara, punzonatura bici: ecco quando si potrà registrare la propria bici

Mascia: “La punzonatura non è un antifurto ovviamente, quindi la bici andrà sempre custodita con tutte le cautele, ma è comunque uno strumento che aiuta però a rientrare in possesso della bicicletta”

PESCARA – Dopo la giornata inaugurale entra a pieno regime il servizio di punzonatura bici nella ciclostazione di Pescara Portanuova, in piazza Enrico Berlinguer. Dalle 9 alle 12,30 ogni primo e terzo sabato del mese sarà possibile “registrare” la propria bici con un codice di identificazione che, impresso sul telaio, potrà essere utile per un eventuale recupero in caso di furto..

“Si tratta di un’iniziativa importante ed ora non più estemporanea – spiega l’assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia – Questo grazie alla costante collaborazione attivata con Fiab Pescarabici che, con impegno volontario, sta lavorando sul tema della sicurezza in tutti i suoi aspetti. La punzonatura non è un antifurto ovviamente, quindi la bici andrà sempre custodita con tutte le cautele, ma è comunque uno strumento che aiuta però a rientrare in possesso della bicicletta. Sono molte infatti quelle che poi restano ferme nei depositi di Polizia giudiziaria, magari dopo operazioni condotte dalle forze di polizia sul territorio”.

Il codice di punzonatura sarà annotato, insieme con i dati del proprietario della bicicletta, in un registro tenuto nella ciclostazione e, in caso di furto e di successivo ritrovamento della bici sarà quindi molto semplice risalire al proprietario.

Per accedere al servizio di punzonatura i cittadini dovranno semplicemente portare oltre al mezzo, carta di identità e codice fiscale, meglio se in copia. Non c’è bisogno di prenotazione e l’operazione sarà effettuata tenendo conto dell’ordine d’arrivo. L’intera procedura sarà gestita dagli operatori di Fiab nel totale rispetto della normativa anti-Covid.