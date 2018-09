Pescara, Provincia: la Sala Giunta intitolata a Edolo Masci

PESCARA – Con Decreto del Presidente n.32/2018, il Presidente della Provincia Antonio Di Marco ha intitolato la Sala Giunta della Provincia di Pescara alla memoria di Edolo Masci, pittore, incisore, litografo, acquerellista e scultore, nato a Castiglione a Casauria nel 1938.

Per ricordare tale importante figura del panorama artistico abruzzese, a 10 anni dalla sua scomparsa, sabato 29 settembre alle ore 10.30 si terrà una cerimonia commemorativa presso la sede della Provincia, in occasione della quale nella Sala Giunta, che ospita tre opere pregiate dall’artista (Verdeombra, L’aiuola, La montagna spaccata), verrà apposta una targa a lui dedicata.

Seguirà una breve conferenza stampa che illustrerà l’iniziativa, sostenuta dalla presidenza della Provincia e curata da Piera Di Nicolantonio, art curator con esclusiva nazionale dell’opera di Edolo Masci, dal fotografo ed amico Gino Di Paolo e dallo storico dell’arte Sissi Aslan, compagna di vita del maestro Masci.

“È stato invero forte e sentito il dovere politico, etico e morale di intitolare la Sala, punto di riferimento per tutte le iniziative istituzionali della comunità, all’illustre maestro Edolo Masci, una personalità di rilievo che ha contribuito a far conoscere il talento artistico abruzzese in Italia e nel mondo e che attraverso le sue opere ha rappresentato i luoghi abruzzesi dell’infanzia.

La terra d’Abruzzo è presente nei quadri dell’artista, soprattutto «nei paesaggi e nelle nature morte, nei voli di farfalle che hanno significati ampi di interiorità e ricordi rappresentati quasi come sogni» (S. Aslan).

Alcune opere molto rappresentative del suo pensiero artistico (Verdeombra, L’aiuola, La montagna spaccata) che sfiora l’astrattismo, nelle immagini rarefatte ed essenziali, sono presenti proprio nella Sala Giunta del Palazzo della Provincia. La cerimonia ha il fine non solo di ricordare un apprezzato artista che tanto ha donato alla sua terra, ma anche quella di confermare la “buona politica”, che riconosce l’impegno e la dedizione all’arte e ai valori che esso esprime”.