Pescara, Primo Maggio: controlli per sicurezza e rispetto ordinanze

PESCARA – L’assessore alla Polizia Municipale del Comune di Pescara,Gianni Teodoro rende noto che è tutto pronto sul fronte controlli per la buona riuscita della Festa del Primo Maggio di domani.La Polizia Municipale sarà impegnata in prima linea per l’attuazione del dispositivo di sicurezza posto all’esame della commissione provinciale.

Precisa Teodoro:

“Nello specifico, i nostri agenti, coordinati dal comandante Carlo Maggitti saranno impegnati nelle attività connesse alla sicurezza della circolazione e al controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nelle Ordinanza Sindacale che accompagna l’evento, per la disciplina del traffico.

Oltre agli agenti in divisa che saranno operativi su questa linea, sarà anche impiegato il Gruppo d’Intervento Operativo Nucleo Antidegrado, per il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nelle altre due ordinanze emanate sulla Festa.

Queste riguardano il divieto di vendita, consumo, somministrazione e introduzione di bottiglie di vetro e lattine nel perimetro interessato dal concerto e la vendita itinerante di alimenti, nonché per il rispetto dei regolamenti comunali e per le specifiche attività del gruppo in relazione alla prevenzione e il contrasto di eventi che possano turbare la sicurezza generale della manifestazione”.