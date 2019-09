Pescara, presentati 30 nuovi agenti della Polizia Municipale

Opereranno nel Comune fino a dicembre: venti di loro hanno già lavorato per l’Amministrazione nel recente passato mentre per 10 agenti si tratta della prima esperienza

PESCARA – Da domani saranno già in strada per dare il loro contributo al Comune di Pescara. Il 7 settembre molti di loro saranno anche a Montesilvano, per dare manforte ai colleghi della città confinante e vigilare affinché il concerto di Jovanotti possa scorrere senza problemi.

Sono i trenta agenti stagionali della Polizia Municipale che l’Amministrazione Comunale ha presentato oggi alla città, in una conferenza stampa nella quale il sindaco ha rimarcato l’importanza dell’aumento di organico della Polizia Municipale.

Alla presenza del comandante Maggitti, del maggiore Agostinone (sotto la cui ala svolgeranno i loro compiti) e del maggiore Silvestris, il sindaco Carlo Masci ha augurato ai nuovi arrivati un grande “in bocca al lupo” per i prossimi quattro mesi.

“Farete parte della nostra grande famiglia – ha detto il Sindaco – e il vostro compito è molto delicato. Per qualsiasi cosa potrete, oltre che parlare con il comandante e gli ufficiali, rivolgervi direttamente a me perché sarò sempre a disposizione. Mi vedrete spesso in mezzo alla strada perché chi mi conosce sa che ho un rapporto diretto con tutti quanti. Vi auguro di avere un buon rapporto con i cittadini di Pescara perché esso si riflette sul lavoro di tutto l’Ente nei confronti della cittadinanza”.

I 30 agenti della Polizia Municipali opereranno nel Comune fino a dicembre ma il comandante Maggitti ha spiegato che venti di loro hanno già lavorato per l’Amministrazione nel recente passato mentre per 10 agenti si tratta della prima esperienza nel Comune di Pescara. Alcuni, già esperti motociclisti, verranno utilizzati anche per il servizio stradale specifico.